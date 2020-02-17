الرملة: أهالي ثلاث روضات يعلّقون دوام أطفالهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن أهالي ثلاث روضات في مدينة الرملة، الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد الإثنين، وذلك بسبب مخاطر وإهمال تعاني منه الروضات على حد قولهم، وتقع الروضات الثلاث في مدخل حي الجواريش في الرملة، ويتردد إليها يوميًا اكثر من 100 طفل وطفلة.

وقرر اليوم الأحد الأهالي، الشروع بالإضراب حتى يتم ترميم الروضات، وإزالة المخاطر من مباني الروضات، إضافة إلى وقفة احتجاجية ستنظم أمام مبنى البلدية يوم غد.

وقال عضو بلدية الرملة إبراهيم بدوية، في حديث لموقع "عرب 48" إنه "من غير المعقول ولا المنطقي، أن يتعلم أولادنا بمبانٍ بهذا الإهمال الصارخ، الروضات تفتقد إلى الحد الأدنى من الأساسيات".

Advertisements

وأوضح بدوية أن "الروضات فيها مخاطر تشكل الخطر على الأولاد، ونقص في المستلزمات، إضافة إلى تسرب المياه والأوساخ داخلها، والمياه غير النظيفة".

ولفت عضو البلدية إلى أن "أحد المباني لم يعبر الذي يتعلم فيه الأولاد لم يحصل على المصادقة لإقامة روضة، وتقرر وجوب ترميمه، ولكن البلدية لم تفعل به شيء".

وأشار إلى أنه جلسة مع البلدية كانت اليوم ولكنها لم تثمر، طالبنا أن إيجاد حلول فورية للأولاد، أما بنايات بديلة أو الترميم الفوري، ولكن البلدية لم تتجاوب معنا بهذه المطالب".

وختم حديثه، قائلًا إنني "طالبت الأهالي مراسلاتهم مع البلدية والقسم المسؤول، إذ يدعي الأهالي أنهم يطالبون بهذه الترميمات منذ عامين، سنستمر بالاحتجاج، حتى يتم إيجاد حلول لهؤلاء الأولاد، لا يعقل أن يستمر هذا الاستهتار بحياتهم".