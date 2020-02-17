أبو سنان: إصابة شاب بجراح متوسطة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب، في العشرينات من عمره، مساء الأحد، بجريمة إطلاق نار في كفر ياسيف.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب من قرية أبو سنان المجاورة، فيما لم تتضح بعد خلفية الجريمة.

وطالت الإصابة أعضاء عدة في جسد الشاب، بجزأيه؛ العلوي والسفلي.

Advertisements

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته لمشفى "نهريا" لاستكمال تلقي العلاج.

وعُلم أن الشاب يرقد في قسم العلاج المكثف في المشفى، إلا أن إصابته مستقرة، حتى اللحظة.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقترفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.