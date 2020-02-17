سيلتا فيغو يفرض التعادل على ريال مدريد في عقر داره

الضيوف كانوا من بادروا بالتسجيل في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عبر فيودور سمولوف، وهو الهدف الأول في البرنابيو للاعب روسي منذ عام 2003، عندما سجل أليكساندر موستفولي هدفًا كان لسيلتا أيضًا.وعلى الرغم من أن الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين إلى حدٍ كبير، لكن الشوط الثاني أتى بسيطرة وهيمنة مطلقة من ريال مدريد الذي أراد التعديل والتقدم، وبالفعل كان له ما أراد.

توني كروس استطاع أن يُعادل النتيجة في الدقيقة 52 بعد عرضية مميزة من مارسيلو سددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك، ليسجل الهدف الخامس له بقميص الملكي هذا الموسم.

بشكل عام، فقد عادل الدولي الألماني أفضل سجل تهديفي له في مسيرته مع ريال مدريد في موسم واحد، لتكون الفرصة الآن مواتية له لتخطي وتطوير هذا الرقم.



إيدين هازارد استطاع أن يمنح ريال مدريد ركلة جزاء بعد خطأ ساذج من حارس مرمى سيلتا فيجو، وكان لها سيرخيو راموس بالمرصاد ليُدرك الثاني في الدقيقة 65.

في الدقيقة 85 تمكن البديل سانتي مينا من إدراك التعادل للضيوف بعد خطأ دفاعي فادح جعله ينفرد بمرمى كورتوا ويُسكن الكرة شباك الحارس البلجيكي بسهولة شديدة.

ورغم التعادل يواصل ريال مدريد انفراده بصدارة ترتيب الليجا برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن المُطارد برشلونة ، فيما ارتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة 21 واحتل بذلك المرتبة 17.

