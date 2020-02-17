شكرا لقرائتكم بعد سيطرته على محيط حلب.. سقوط جرحى أتراك بقصف للنظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلن النظام السوري، الأحد، سيطرته الكاملة على غرب مدينة حلب، قصفت قوات النظام المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي، النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقوع جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة خطيرة وفق ما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان" فجر الثلاثاء.

إلى ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات استهدفت مدينة أريحا وطريق الـ "m4". وبذلك يرتفع عدد الغارات من الطائرات الروسية إلى 97، استهدفت خلالها أرياف حلب وإدلب.

كذلك ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 80، استهدفت ريف حلب.

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هذا وكانت قوات النظام سيطرت على 32 قرية وبلدة في ريف حلب ومحيطها كما حاصرت نقطة المراقبة التركية في عندان في وقت سابق الأحد.

قوات النظام في حلب 16 شباط فرانس برس

اتفاق تركي روسي

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 113 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

بدوره أكد مدير المرصد في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" وجود اتفاق تركي روسي لتسليم قوات النظام محيط حلب، حيث تقدمت ميليشيا حزب الله اللبناني وقوات أخرى موالية للنظام وسيطرت بعد انسحاب الفصائل المسلحة المقاتلة من تلك المنطقة، وبالتالي هناك اتفاق تركي روسي لتسليم محيط حلب بشكل قطعي، بحسب تعبيره.