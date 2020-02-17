جمارك مرجعيون ضبطت شاحنة محملة بالخضار المهربة من سوريا في الخردلي

أوقفت دورية من مفرزة جمارك ​مرجعيون​، في ​الخردلي​، شاحنة "بيك آب" محمّلة بالخضار المهرّبة من ​سوريا​، واقتادتها إلى مقر المفرزة مع المضبوطات لاتخاذ المقتضى القانوني.

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