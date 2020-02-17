حبشي: هل يجب إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء؟

توّجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، إلى وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ سائلًا: "قيمة التأهيل هي بثمن معمل جديد ولن يتمّ استعماله بعد عام 2021 حسب قولك، أليس هذا بهدر للمال العام؟".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الثورة​ ليست السبب في تأخير الجباية قبل 16 تشرين الأول 2019. في أغلب المناطق ال​لبنان​ية كان التأخير أكثر من سنة في الجباية"، سائلًا: "هل هذا نجاح لعمل مقدّمي الخدمات ومن المسؤول؟ خاصّة أنّ جباية هذه الأموال فقدت تقريبًا نصف قيمتها، ما يعادل 400 مليون دولار".

ولفت حبشي، إلى أنّ المشكلة في ​المازوت​ كما قلت مرّات عدّة"، مستائلًا "من يملك حصريّة استيراد المازوت الأحمر في لبنان؟ أليست منشآت ​النفط​؟ وكيف يتمّ توزيعها على الشركات وفق أي معايير؟أين موازنات منشآت النفط منذ 10 سنوات؟"، مشدّدًا على أنّ "منذ عام 2009حتّى اليوم، الثابت في كلّ الخطط والقرارات هو تعيين مجلس إدارة لـ"شركة كهرباء لبنان" وهيئة ناظمة. هل يجب إصدار قرار من ​مجلس الأمن​ تحت الفصل السابع لتحقيق ذلك؟".