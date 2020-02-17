أبو الحسن لبستاني: ليتكم تتنحون عن ملف الكهرباء بعدما رسبتم بالإمتحان وأسقطتم الدولة

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى الوزيرة السابق ​ندى بستاني​، قائلًا: "إبتليتي بالتبرير بهدف التضليل فلم توفّقي، والإرباك خير دليل على فشلكم. يبدو أنّ مقتضيات الصفقات تقتضي تغييب مجلس الإدارة وتطيير الهيئة الناظمة"، مشدّدًا على "أنّنا نصرّ على الهيئة الناظمة اليوم وقبل تعديل الـ462، وبالمناسبة لماذا أجهضتم عرض دولة ​الكويت​ في عام 2011؟".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلامك ربّما كان ليُقبل به عام 1998. كلّ التبريرات ساقطة وليست سوى هدر للوقت ومزيد من الإستنزاف، وبعدما وصل عجز ​الكهرباء​ إلى 43 مليار دولار ولم نحصل على الكهرباء، وبعدما أنهكتم الدولة وماليّتها، ليتكم تتنحّون عن هذا الملف بعدما رسبتم بالإمتحان وأسقطتم الدولة في ​لبنان​".

