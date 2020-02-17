علوش: الحريري كان يراهن على عون الذي كان يحوله دائماَ إلى باسيل

نفى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، أن يكون قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالنسبة إلى التسوية السياسية مع "​التيار الوطني الحر​" جاء تجاوباً مع الشارع، لافتاً إلى أنه لو كانت المسألة كذلك ما كان لديخل في التسوية التي كانت مرفوضة من جمهور "المستقبل" والقاعدة الشعبية منذ البداية.

وأوضح علوش أن الحريري كان يراهن على خوض التجربة من أجل تأمين الإستقرار في البلاد، لأنه كان يرى الوضع في عرسال والوضع الإقتصادي والقرار بعدم مساعدة لبنان، مشيراً إلى أنه عندما برر التسوية في المكتب السياسي عن تحدث الإنهيار الكامل الذي سيكون على رأس الجميع، لافتاً إلى أن الحريري كان يراهن على العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، إلا أن الأخير كان دائماً يحوله إلى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق ​جبران باسيل​.