ماريو عون: حديث الحريري عن رئيس الظل هدفه تبرير الخروج من التحالف مع التيار

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب السابق ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يؤمن بالطلاق السياسي، مشيراً إلى أن هناك شارعاً ضاغطاً على تيار "المستقبل" ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بعد سلسلة من "المطبات"، مرجحاً أن يكون ذلك دفعه إلى إعادة حساباته.

ولفت عون إلى أن تشخيص الحريري كان عدم رضا القاعدة الشعبية على العلاقة مع "اليتار الوطني الحر"، معتبراً أن حديث رئيس الحكومة السابق عن رئيس ظل هدفه تبرير الخروج من التحالف مع التيار.

ورداً على سؤال، اعتبر عون أن المقصود من طرح الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط كان إبعاد رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير السابق جبران باسيل عن الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن إنتهاء سعد الحريري سياسياً، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن إستحالة عودته إلى رئاسة الحكومة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نظراً إلى أنه قد ينال الأكثرية النيابية في حال لم سقطت الحكومة الحالية.