شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني على أن "المرحلة حساسة ودقيقة"، داعيا إلى "الاحتكام دائما للعقل"، مؤكداً أنه "لا مكان في عكار إلا للصلح والمحبة والتسامح، فهي من شيم وقيم وأخلاق العكاري الأصيل".
وخلال رعايته مصالحة بين آل سلمى وآل عبيد في بلدة المحمرة، شدد على أن "البلد يمر بمرحلة صعبة وحساسة، تتطلب من الجميع اليقظة وعدم الانجرار إلى المهاترات والمشاحنات، بل إلى رص الصفوف والوحدة والتآخي والتضامن والتكافل في هذه المرحلة، خلف قيادتنا الحكيمة والرشيدة ومرجعيتنا السياسية والدينية، والصلح خير".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد البعريني: لا مكان في عكار إلا للصلح والمحبة والتسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.