وليد البعريني: لا مكان في عكار إلا للصلح والمحبة والتسامح

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على أن "المرحلة حساسة ودقيقة"، داعيا إلى "الاحتكام دائما للعقل"، مؤكداً أنه "لا مكان في عكار إلا للصلح والمحبة والتسامح، فهي من شيم وقيم وأخلاق العكاري الأصيل".

وخلال رعايته مصالحة بين آل سلمى وآل عبيد في بلدة المحمرة، شدد على أن "البلد يمر بمرحلة صعبة وحساسة، تتطلب من الجميع اليقظة وعدم الانجرار إلى المهاترات والمشاحنات، بل إلى رص الصفوف والوحدة والتآخي والتضامن والتكافل في هذه المرحلة، خلف قيادتنا الحكيمة والرشيدة ومرجعيتنا السياسية والدينية، والصلح خير".​​​​​​​