رامي الريس: موضوع الجبهة الموحدة غير مطروح اليوم

أشار مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، في حديث تلفزيوني، إلى أن "موضوع الجبهة الموحدة غير مطروح اليوم"، لافتاً إلى أن "العلاقة الثنائية بيننا وتيار المستقبل تاريخية، وهناك تفاهم على الثوابت الكبرى ونقوم اليوم بتطوير العلاقة".
وفي حين لفت إلى أن ممارسة المعارضة تتطلب التحلي بدرجة عالية من المسؤولية خصوصاً مع الإستحقاقات المقبلة على الصعيد الإقتصادي، أكد أن "فكرة إعادة إحياء جبهة كقوى الرابع عشر من آذار ظروفها غير متوفرة وعناصرها غير متوفرة".
وأوضح أننا "خضنا خطوات عديدة بيننا والمستقبل لرفع مستوى التنسيق في مختلف القضايا السياسية والمناطقية".
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