محمد نصرالله: المواقف الأوروبية والعربية تشير إلى الثقة بالحكومة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، في أحاديث أمام وفود زارته في مكتبه في بلدة سحمر، أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ "يقوم بواجباته تجاه ​المجتمع الدولي​ من موقعه كرئيس للحكومة، ويبقى على المجتمع الدولي مدى تجاوبه. وعلينا انتظار النتائج من المجتمع الدولي".

وبعدما لفت إلى محطات ​تشكيل الحكومة​ و​البيان الوزاري​ ومنح الحكومة الثقة "وهي محطات لازمة من أجل سير الحكومة"، أشار إلى أن "الحراك السياسي المستمر من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة حسان دياب، مرورا بالاجتماعات الإقتصادية، كلها مؤشرات إيجابية تشير إلى أن ​المؤسسات الدستورية​ اللبنانية تقوم بواجباتها، مستفيدة من عامل الوقت من أجل البدء بالمعالجة الحقيقية للأزمات القائمة في البلاد، لا سيما الإقتصادية منها".

ورأى في استقبال ​دار الفتوى​ لدياب "مؤشرا إيجابيا، وردا على المراهنين بعدم حصول مثل هذا اللقاء، مثبتة (دار الفتوى) بأنها تتعامل مع مؤسسات دستورية وليس أشخاصا، وبشكل مسؤول".

واعتبر أن "المجتمع الدولي، لاسيما ​البنك الدولي​، أثبت حتى الآن تعامله مع مؤسسات دستورية في لبنان وليس أشخاصا، من خلال إجراءات إدارية فنية يمكن أن تساعد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. فهذه الحكومة وبعد نيلها الثقة، بدأ الامتحان، ولم يعد أمامها من معوق لأن تقوم بواجباتها وإجراءات واعدة وما تضمنه البيان الوزاري".

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وأوضح أن "استعادة عامل الثقة بين الحكومة والمواطن اللبناني، وبين المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والنقدية، مسألة مركزية سيعتمد عليها لبنان لمعالجة الأزمة المالية والنقدية، تمهيدا لوضع خطة استراتيجية اقتصادية للحكومة، لتعالج الأزمة على المدى البعيد، خاصة وأن البيان الوزاري تضمن نقطة مهمة جدا ألا وهي تحويل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وعلى الوزارات المعنية بالاقتصاد المنتج أن تكون على أهبة الاستعداد لوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تضع لبنان على سكة ​الوضع الاقتصادي​ السليم، الذي يؤسس لواقع مالي صحيح، تمهيدا لمعالجة ​الوضع المالي​ والنقدي الذي بدأ يلقي بظلاله على المواطنين، لا سيما سعر صرف الدولار أمام الليرة الآخذ تصاعديا وبدون سقف، وهذا يحتاج إلى عامل ثقة".

ورأى أن "المواقف الأوروبية والعربية والخليجية تشير إلى الثقة بالحكومة الحالية، وهذه الإيجابية تحتاج إلى ترجمة"، مشيرا إلى جولة خارجية سيقوم بها رئيس الحكومة "ونحن نأمل خيرا من هذه الجولة، وهذا يشجع على أن لبنان ذاهب إلى الوفاء بالتزاماته الدولية، ولبنان يعني للعرب ولن يخرجوا منه كليا".

واعتبر أن "المساعدة" التي طلبتها الحكومة من البنك الدولي "غير واضحة حتى الآن، والأمر يتوقف على: هل سيدفع لبنان الديون المترتبة عليه؟، فهذا سابق لأوانه ويحتاج إلى قرار عقلاني من الحكومة نتيجة انقسام الرأي اللبناني، فلا مواقف مسبقة من المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي، في التعاطي مع لبنان، فالموضوع رهن التوافق على خطة العمل بين الطرفين".

ووصف كلام رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ الأخير، بأنه "من موقعه الحالي، طبيعي جدا، فهو لم يلمح إلى أنه في المعارضة، ففي خطابه نوع من الترقب لجهة أداء الحكومة، فإذا كان أداؤها ايجابيا سيكون إيجابيا وإذا كان سلبيا سيكون سلبيا، فتشكيل الحكومة من طرف واحد أمر إيجابي جدا، لأن الحياة الديموقراطية تقوم على مبدأ الموالاة والمعارضة، فالمعارضة تراقب وتحاسب وهذا شيء إيجابي".