جبور: ما يجمع القوات اللبنانية بتيار المستقبل هو تحالف استراتيجي

أكد مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "​القوات اللبنانية​" ​​شارل جبور​، في حديث تلفزيوني، ان "القوات اللبنانية لا تتحرك على قاعدة رد فعل او مصائب، وانما من منطلق برنامج وطني وشامل، وانشاء اي جبهة يتطلب لحظة سياسية ووطنية ولا يوجد اي ظرف لقيام هذه الجبهة حالياً".

وأعتبر جبور ان "ما يجمع القوات اللبنانية ب​تيار المستقبل​ هو تحالف استراتيجي، ولكن الممارسة السياسية هيمنة عليها مجموعة شوائب، وهذه الشوائب بحاجة للمراجعة المشتركة لتنقيتها، ويجب اعادة العلاقة على ما كانت عليه في السابق، وان تيار المستقبل قائم بذاته كذلك حزب القوات واي تعاون بين الجهتين فهو انطلاقاً من الشراكة، ويجب عودة التنسيق واليوم ما زلنا بلحظة 17 تشرين، وكل جهة سياسية تتحرك انطلاقاً من قناعاتها وأفكارها".