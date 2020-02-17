هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضربت شمال غربي إيران

أعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة ​طهران​، أنّ "​هزة أرضية​ بقوّة 4.5 درجات على مقياس "ريختر" ضربت ضواحي بلدة قطور التابعة لمحافظة ​أذربيجان​ الغربية الواقعة شمال غربي ​إيران​". وأوضحت أنّ "الهزة وقعت في عمق 6 كلم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض 38.48 والطول 44.49"، لافتةً إلى أنّ "الهزة وقعت على بعد 7 كلم من بلدة قطور التابعة لمدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وعلى بعد 115 كلم من مدينة ارومية مركز المحافظة".

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