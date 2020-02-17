أعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "المشاركين في مؤتمر ميونيخ الأمني، أصغوا لدعوة التخلي عن الميل المناهض لروسيا، وتحولوا إلى ميل معاد للصين هذه المرة، والامر قد يبدو مدهشاً، لكنه في ذات الوقت يثير الحزن، يبدو لي أن هذه الدعوة قد سمعت، لكنهم سمعوها بشكل خاطئ تماما".
وأشارت زاخاروفا، إلى أن "قادة العالم وصفوا الصين، بأنها تهديد للبشرية جمعاء، ولقد قالوا إن سياسة الصين، تشكل تحديا للقرن الحادي والعشرين، وتشكل لدي انطباع، بأن هذه الأيام تشهد بفضل الخطابات التي ألقيت في مؤتمر ميونيخ، عملية بعث أهواء استعمارية جديدة"، مشيرة الى ان "الصين الآن في وضع صعب، ولذلك يجب طلب تقديم الدعم لها من الدول الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: الصين بوضع صعب ويجب طلب تقديم الدعم لها من الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.