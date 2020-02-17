اشتية: وضع فلسطين ليس معقدا والهدف النهائي هو إنهاء الاحتلال

أعتبر رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وضع فلسطين ليس معقدا والهدف النهائي للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال ال​إسرائيل​ي، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة"، معتبراً أن "الجانب الاقتصادي من "​صفقة القرن​"، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يوم 28 كانون الثاني الماضي ، لا تهدف إلى دعم المسار السياسي، والهدف منها مبادلة ​السياسة​ ب​المال​، والعرض الأميركي، ليس مطروحا للتفاوض، لكنه من أجل التطبيق، أحادي الجانب، من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإسرائيل".

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