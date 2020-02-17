الجزيرة: إصابة جنود أتراك متمركزين بمنطقة الشيخ عقيل في ريف حلب بقصف للنظام السوري

أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بـ"إصابة عدد من الجنود الأتراك المتمركزين في منطقة الشيخ عقيل ب​ريف حلب​، في قصف للنظام السوري". إضغط للمزيد

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