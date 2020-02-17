رد الوزير السابق ​علي حسن خليل​ على وزير ​الطاقة​ السابقة ندى البستاني، مؤكداً ان "كل ما سيق من اتهامات مرفوض وفيه تعمية عن الحقائق وبستاني تقول ما هو مطلوب قوله وسيكون لنا رد مطول يفند كل ما له علاقة بالكهرباء وحقيقته".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: اتهامات البستاني باطلة وهي تقول ما طُلب منها قوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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