مغادرة البيدوفيل الكويتي للمغرب.. مظاهرة في مراكش ودعوات للاحتجاج في الدار البيضاء

بعد تأكيد محكمة مراكش لخبر فرار ابمتهم الكويتي باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، بدأت خارطة الغضب ضد قرار تمتيع المتهم بالسراح المؤقت تتوسع، وسط تزايد الدعوات للاحتجاج.

وفي ذات السياق، خرج العشرات من المتظاهرين، مساء اليوم الأحد بمدينة مراكش، للتنديد بتمتيع المتهم بالسراح وفراره من العدالة.

المتظاهرون الذين لبوا نداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبروا أن فرار المتهم من المغرب، هو إفلات من العقاب، مطالبين بحماية حقيقية للأطفال من الاعتداءات الجنسية، وصرامة قانونية تجاه المدانين في الملفات ذات الصلة.

الاحتجاجات التي بدأت اليوم في مراكش، تزامنت مع نداء أطلقه نشطاء في مدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، من أجل المشاركة في وقفة للتعبير عن الاستياء والرفض لما يقع في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال وما وصفوه بالإفلات من العقاب في الجرائم الماسة بحقوق الأطفال المغاربة.

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يشار إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كان قد تفاعل مع قضية تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت، واعتبر أن هذا الإجراء الذي اتخذته محكمة مراكش هو خطأ جسيم، وهو التصريح الذي أشاد به الحقوقيون واعبروا أن تصريح مؤسس، خصوصا أن الرميد كان وزيرا للعدل، ومحاميا يضبط الجوانب القانونية.

وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير مفصل حول قضية المتهم الكويتي باغتصاب قاصر في مراكش، وهو التقرير، الذي من المنتظر أن يضم تصريحات لعائلتي الضحية، والمتهم، بالإضافة إلى الرواية، التي تقدمها سفارة الكويت في الرباط.

وتتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمتابعة هذه القضية، مؤكدة الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، الذي يضم، حسب قولها، تدخلا في السيادة الوطنية، وشبهة الاتجار في البشر.