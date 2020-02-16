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رقم سلبي لميسي لأول مرة منذ ست سنوات

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وكالات 0 تبليغ

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يمر النجم الأرجنتيني ليونيل بأطول فترة من الصيام عن هز الشباك، منذ يناير 2014، مع مرور 4 أربع مباريات في بطولة دون أن يسجل أي هدف.

وبدأت سلسلة النحس بغياب التسجيل مع الفريق الكتالوني في “الليغا” بداية في مباراة فالنسيا على ملعب “ميستايا” ثم ليفانتي على أرضية ملعب “كامب نو” وريال بيتيس في ملعب “بينيتو فيامارين”، وأخيرا في مباراة خيتافي في معقل الفريق الكتالوني، أمس السبت.

وأتم ميسي بهذه السلسلة من 4 مباريات، 374 دقيقة دون تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني، وهي ثاني أطول سلسلة من عدم التسجيل في “الليغا” بعد موسم 2013ء 2014، عندما لم يهز الشباك في ثماني مباريات متتالية.

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ورغم أن اسمه لا يدون بقائمة الهدافين، إلا أن “الساحر الأرجنتيني”، ميسي، تألق في صناعة الأهداف، وإمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة، إذ صنع 6 تمريرات في آخر ثلاث مباريات في الدوري، رافعا رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 12 في 19 مباراة.

وليس من المعتاد، في السنوات الأخيرة، لميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، آخرها الموسم الماضي، أن يسجل أربعة عشر هدفا فقط في 24 جولة من الدوري الإسباني.

ويسافر لملاقاة نابولي في 25 من فبراير الجاري لمواجهته في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ثم يصطدم بريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، مطلع الشهر المقبل، في مباراة قد تشكل خطوة مهمة في حسم اللقب لهذا الموسم.

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