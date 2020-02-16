من الإمارات.. إيفانكا ترامب تعطي المثال بالمغرب في إصلاح القوانين المرتبطة بالنساء

أعطت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، اليوم الأحد، النموذج في إصلاح القوانين المتعلقة بالنساء وحمايتهن في الإمارات العربية المتحدة، بالمغرب.

وقالت إيفانكا ترامب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، التي حضرها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأحد، إن المغرب والبحرين وتونس، دول سنت قوانين مختلفة في محال حماية المرأة في العمل.

وتوجهت إيفانكا إلى الحاضرات للمؤتمر قائلة: “كل واحدة منكم ملهمة وصانعة مستقبل، نريد قصص نجاحكن أن تكون ملهمة للأجيال المقبلة”.

وكشفت مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 2.6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت، منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده.

وأضافت: “منذ تأسيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ساهمت الإمارات بتمويل 2.6 مليار دولار في 100 ألف عمل خاص للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

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وكانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته، قد هنأت الحكومة المغربية، على القوانين الجديدة، التي تعزز حقوق النساء في الأرض.

وقالت إيفانكا، في تدوينة لها، قبل أشهر قليلة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المغرب، خلال رحلتها الأخيرة من برنامج مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التزم بتغيير القوانين لتعزيز حقوق المرأة في الأرض، مضيفة أنه “أضفى على هذه الإصلاحات الرئيسية شكلاً قانونيًا”، مهنئة الحكومة المغربية، وكافة المواطنين بالقول: “مبروك للحكومة المغربية ومواطنيها”.

وكانت إيفانكا قد زارت المغرب، خلال شهر نونبر الماضي، دعما للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وللتعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي ترعاها شخصيا، بعدما أشادت باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بالأراضي السلالية، يكرس المزيد من المساواة، والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص، حيث كتبت في تغريدة، نشرتها عبر صفحتها على موقع “تويتر”: “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة”، مضيفة “نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.

ويسعى المشروع، الذي تتبناه الحكومة الأمريكية، وكذا وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووكالات أخرى، إلى تنسيق البرامج الحالية، وتطوير أخرى جديدة لمساعدة النساء في مجالات مثل التدريب على العمل، والدعم المالي، والإصلاحات القانونية، أو التنظيمية.