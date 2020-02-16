الناصيري يجتمع بدوصابر ويتخذ هذا الإجراء في حق المترجي

أعلنت إدارة فريق الوداد الرياضي، عن عقد اجتماع مع المدرب الفرنسي سيباستيان دوصابر، من أجل تدارس النتائج الأخيرة للفريق في البطولة الاحترافية.

وحسب بلاغ للفريق “الأحمر”، نشره عبر صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، فالإدارة قررت عقد اجتماع مع دوصابر لتقييم المردود العام خلال المباريات الأخيرة والوقوف على الأسباب التقنية للتراجع الملحوظ على مستوى الأداء، خاصة بعد الأداء المخيب في آخر مباريات البطولة، بعدما حصد أربع نقاط من ثلاث مواجهات، منها اثنتين على أرضية مركب محمد الخامس.

وذكر البلاغ أن “المكتب المسير قرر إحالة اللاعب زهير المترجي على اللجنة التأديبية، و ذلك على إثر تصرفاته خلال وبعد نهاية مباراة فريق الوداد الرياضي ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية”.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد يتصدر البطولة المغربية برصيد 33 نقطة إلى حدود الجولة 16، ويلعب على ورقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمواجهته لفريق النجم الساحلي التونسي في دور الربع.