حكام مثيرون للجدل لمباريات الفرق المغربية في المسابقات الإفريقية

كشفت لجنة التحكيم بالكونفدرالية الإفريقية، عن هوية حكام الفرق المغربية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس “كاف”، في مباريات ربع النهائي، والتي من المقرر أن تجرى، الأسبوع المقبل.

في دوري أبطال إفريقيا، عينت “كاف” حكاما مثيرين للجدل لإدارة مبارتي الرجاء، والوداد الرياضيين، إذ ستفصل صافرة الزامبي جاني سيكازوي، في مباراة الذهاب بين الرجاء، ومازيمبي الكونغولي، فيما يقود الكاميروني أليوم أليوم، مواجهة الوداد للنجم الساحلي التونسي.

وفيما يخص كأس “كاف”، فقد عينت لجنة التحكيم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، لمباراة حسنية أكادير، والنصر الليبي، فيما أسندت هذه المهمة إلى لبوتسواني بوندو جوهوا، في مواجهة نهضة بركان للمصري البورسعيدي.

وتعرف غالبية الفرق المغربية أسماء حكام مبارياتها، إذ سبق أن تقابلوا في النسخ السابقة لدوري أبطال إفريقيا بالنسبة إلى الوداد، وكأس الكونفدرالية للرجاء، وحسنية أكادير، ونهضة بركان.