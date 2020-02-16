حصيلة أحداث الشغب مباراة آسفي واتحاد جدة السعودي.. اعتقال 12 شخصًا وإصابات لدى عناصر من الشرطة

كشفت مصالح الأمن الإقليمي لمدينة آسفي، يوم الأحد عن الحصيلة التي خلفتها أحداث الشغب مساء أمس الجمعة، مباشرة بعد نهاية مباراة آولمبيك آسفي واتحاد جدة السعودي والتي انتهت بفوز الضيوف برسم بطولة كأس محمد السادس للأندية.

وقال بلاغ للأمن الإقليمي لآسفي وصل “اليوم24” نسخة منه، إنّ الشرطة أوقفت أمس السبت 12 شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال العنف والشغب التي أعقبت المباراة ضمنهم 7 قاصرين، ويتعلق الأمر بتورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق أضرار مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وأفاد المصدر ذاته أنّ مصالح الشرطة تواصل القيام بإجراءات البحث والتحري لتشخيص هويات كافة المتورطين في أعمال الشغب التي ارتكبت عند نهاية هذه المباراة، وذلك بغرض إخضاعهم للأبحاث التمهيدية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. واضاف المصدر أن عمليات الرشق بالحجارة وأعمال الشغب اسفرت عن حدوث إصابات جسدية في صفوف عناصر القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام.

وسجل الأمن الإقليمي لآسفي إصابة خمسة عناصر للشرطة وعنصرين للقوات المساعدة بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما طالت الخسائر المادية 23 سيارة خاصة، وكذا تسعة مركبات تابعة للأمن الوطني ومركبة واحدة خاصة بالقوات المساعدة. وخلص البلاغ الى انه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، والمراقبة الشرطية للقاصرين، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت العمليات الأمنية متواصلة لضبط كل المتورطين في ارتكاب أعمال الشغب، وكذا رصد وتحديد كل الخسائر المادية المسجلة.