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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالصين الى 1665 شخصا والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
اعلنت السلطات الصينية ،اليوم الأحد ، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا حتى مساء امس السبت الى 1665 شخصا واصابة 68584 اخرين.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي "ان من بين حالات الوفاة 139 حالة منها في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتان وفاة في مقاطعة (سيتشوان) وحالة وفاة واحدة في (هونان)".
وأضافت"تم تسجيل 1918 حالة جديدة مشتبها بها ،وان 219 مريضا ساءت أحوالهم الصحية بينما ما يزال 11272 مريضا في حالة حرجة ،وغادر المستشفى 9419 مريضا بعد تماثلهم للشفاء".
واشارت الى انها تتابع 529418 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس بينهم 29788 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية ،وما زال هناك 158764 شخصا آخرين تحت المراقبة الطبية.
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