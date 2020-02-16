شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري محدود في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: “إن المرسوم يقضي بتعيين براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية وتعيين محمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء”.

كما تضمن المرسوم أيضا تعديلا في الحقائب الوزارية لكل من الدكتور خالد محمد علي الفاضل ليصبح وزيرا للنفط، ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.