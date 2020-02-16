فلسطين: تشكيل لجنة (خرائط الضم) إمعان في العدوان

في السياسة 17 فبراير,2020 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس أن تشكيل الإدارة الأميركية لجنة رسم “خرائط الضم” إمعان في “العدوان” على الحقوق الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان إن “الخطوة المذكورة تمثل استخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن الأميركية وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتماديا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.

ورأت أن الإعلان عن اللجنة بتشكيلتها “يعكس عمق الشراكة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها صفقة القرن ويشرف على تنفيذها فرق عمل متصهينة”. وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لـ “هذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من صفقة القرن المشؤومة وامتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة”. وجددت الوزارة تأكيدها على أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة “يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض الابرتهايد في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائياً على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية العامة أمس عن تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية. ونقلت الإذاعة عن مصدر أميركي رفيع قوله، إن الجانب الأميركي يمثله في اللجنة سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وكبير مستشاريه اريه لايتستون والمسؤول عن الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن الوطني الأميركي سكوت ليث. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، والوزير ياريف ليفين ومدير عام ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي رونين بيرتس. من جهة اخرى، وصفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الخطة الإسرائيلية لبناء شبكة كهربائية في الأراضي الفلسطينية بأنه “تكريس لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على الضفة الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم”. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن سلطة الطاقة القول في بيان أمس إن “إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية بناء شبكة كهربائية على الأراضي الفلسطينية يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين مجرد وهم”. وأوضحت أن “السياسة التي عمل عليها الاحتلال من خلال خفض الاحمال وتقنين القدرة الكهربائية المزودة لشركات التوزيع الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة، والمماطلة بتشغيل محطات التحويل الفلسطينية الجاهزة منذ عام 2016 لتهيئة الظروف المناسبة لتمرير هذا المخطط الكهربائي الاستيطاني الجديد، ما هي إلا محاولة مكشوفة لإقناع الشارع الفلسطيني للقبول بهذا المخطط”.

كانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت الأسبوع الماضي بأن شركة الكهرباء الوطنية قامت ببلورة خطة شاملة لتطوير البنى التحتية الكهربائية في الضفة الغربية للتجمعات السكنية الفلسطينية واليهودية على حد سواء. ولفتت إلى أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس أوعز قبل حوالي عام “بإعداد هذه الخطة التي من شأنها أن تحسن الخدمات الكهربائية، وذلك بعد سنوات من تزايد الأعطال وانقطاع التيار مرارا وتكرارا، وذلك بسبب مد خطوط الشبكة الكهربائية دون تخطيط مسبق وشامل”. وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء محطتين لتوليد الطاقة في المنطقة بحلول عام 2025 ، ويُتوقع أن تنتهي كافة أعمال البنى التحتية بحلول عام 2040 المقبل، حيث سيتم مد أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الضغط العالي في المنطقة .