كورونا المستجد: ارتفاع وفيات (كوفيد19) وفرض حظر على حركة المركبات بإقليم هوبي

ـ بكين تقيل المزيد من المسؤولين ـ الصحة العالمية: الفيروس ما زال يمثل حالة طوارئ

ـ 355 مصابا على متن (السفينة الموبوءة) وطائرات للإجلاء ـ

الاتحاد الأفريقي: معدات اختبار لـ16 معملا بالقارة وتعزيز الإجراءات لمنع تفشي الفيروس

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في الصين أمس ان إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الصين بلغ 1665 شخصا بعد تسجيل وفاة 142 حالة جديدة، كما ارتفع عدد الاصابات إلى 68 ألفا و 500 حالة. يأتي ذلك في وقت فرضت فيه حكومة إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي الفيروس القاتل حظرا على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار الفيروس.

وأوضحت السلطات الصينية أن ذلك يأتي بعد اصابة 2009 حالات إضافية مؤكدة بالفيروس داخل الصين امس الاول. ومنذ يوم الاثنين الماضي فإن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس يتجاوز المئة شخص يوميا. وانخفض معدل الاشخاص الذين يجرى اكتشاف اصابتهم بالمرض بشكل طفيف في مقاطعة هوبي، على الرغم من أن معدل الوفيات لا يزال مرتفعا في المقاطعة، مركز تفشي المرض. وحدثت معظم الوفيات والإصابات في مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وإجمالا فإن عدد الأفراد المصابين داخل هوبي وحدها يزيد عن 56 ألف حالة اصابة. وخارج الصين، توفي أربعة أشخاص بسبب الفيروس المستجد ” كوفيد19″ حتى الآن. الى ذلك، قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد إنها فرضت حظرا على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض. وأضافت في وثيقة رسمية منشورة أن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التي تنقل سلعا ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة. وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجري فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه. وقالت إن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة. وكانت السلطات الصينية فرضت أمس الاول حظرا صحيا مؤقتا على تداول الأوراق النقدية القديمة في عدة مناطق بهدف الحد من انتشار الفيروس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فان يفاي، نائب محافظ بنك الشعب الصيني قوله إن الحكومة منعت نقل وتخصيص العملات النقدية القديمة عبر الأقاليم وبين المدن الأكثر تضررا من الفيروس.كما زاد البنك المركزي من تدابير تعقيم الأموال القديمة للحد من مخاطر العدوى ، خاصة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس. وقال فان في مؤتمر صحفي: “سيتم تعقيم الأموال من المناطق الرئيسية التي ضربها الفيروس بالأشعة فوق البنفسجية أو تسخينها ومنعها من التداول لمدة 14 يوما على الأقل ، قبل أن يتم توزيعها مرة أخرى “. وتعليقا على تلك الاجراءت التي اتخذتها الصين مؤخرا، فقد صرح مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين امس إن الإجراءات التي تطبقها الصين بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا. بدوره، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا المستجد ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين ولا يمكن تحديد أين سينتشر الوباء. وقال تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في اليابان تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الموبوءة “دياموند برينسيس” رهن الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية “دياموند برينسيس” ارتفع بذلك إلى 355 من الركاب وأفراد الطاقم. في السياق، ذكر مسؤول أنه يتعين أن يخضع حوالي ألف شخص مازالوا على متن سفينة سياحية رست في كمبوديا لفحوصات إضافية لفيروس كورونا قبل السماح لهم بالنزول من السفينة. وقال خيانج فياروم، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “لم يغادر أحد السفينة هذا الصباح. يجب إجراء فحوص لدرجات الحرارة مرة أخرى قبل المغادرة”. وذكرت شركة “هولاند أمريكا” أن 236 راكبا وطاقما مكونا من 747 مازالوا على متن السفينة، بعد أن نزل منها أكثر من 1200 شخص الجمعة وأمس الاول السبت.بدورها، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي ستنقل الركاب الأميركيين على متن السفينة السياحية الموبوءة من ميناء يوكوهاما إلى مطار هانيدا في طوكيو بواسطة حافلات. وقد اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على مواصلة التعاون في جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد ومواصلة الدفع لزيارة إلى سيئول، يقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينج في النصف الأول من هذا العام، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية امس. فقد توصلت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-وا ونظيرها الصيني، وانج يي إلى هذا الاتفاق أمس الاول خلال محادثات ثنائية، عقدت على هامش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن. وأعربت كانج عن أملها في إمكانية احتواء تفشي فيروس “كوفيد-19″ قريبا في الصين وطالبت بدعم بكين المتواصل في جهود سول لحماية شعبها وشركاتها في الصين. وأعرب وانج عن امتنانه للدعم المقدم من الحكومة الكورية الجنوبية بالإضافة إلى القطاع الخاص مشددا على أن بلاده ستعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية لمواجهة الفيروس. من جانب أخر، قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الاتحاد الأفريقي يعمل جاهدا لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في القارة. ويأتي ذلك بعدما أكدت مصر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الجمعة، وهي أول إصابة بالفيروس في أفريقيا. وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز، في بيان: “توقعنا أن يؤثر تفشي فيروس كورونا، حتما، على أفريقيا”. وأضاف أن المركز عمل مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع الأربعة الماضية للاستثمار في إجراءات الاستعداد ومواجهة الفيروس. وكان المركز قام الأسبوع الماضي بتدريب أفراد طواقم طبية من عدة دول في السنغال، كما وفرت معدات اختبار لـ 16 معملا أفريقيا، بينها في مصر. ومن المقرر أن يقوم المركز هذا الأسبوع بتدريب 40 مشاركا من تسع دول، تشمل مصر، لتعزيز أساليب الرصد والتقصي عند نقاط الدخول. وأوضح نكينجاسونج أن شركتي الخطوط الجوية الكينية والجنوب أفريقية سوف تشاركان في التدريب، الذي سوف يجرى في نيروبي.