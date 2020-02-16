جنوب السودان: مقترح كير يصطدم برفض المتمردين

جوبا ـ وكالات: رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير ميارديت، العودة إلى نظام فيدرالي يقسم الدولة إلى 10 ولايات، لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية. وأعلن زعيم المتمردين رياك مشار أمس رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية. وأكد مشار في بيان “لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك”، مضيفا “لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية”. وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية”

ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ ست سنوات والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين بفقر شديد. ويواجه كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافاتهما بحلول 22 فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وقرر كير امس الاول إعادة تقسيم جنوب السودان إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث “مناطق إدارية” هي روينق وبيبور وأبيي. وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في جنوب السودان. وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكونا من 10 ولايات بحسب الدستور.