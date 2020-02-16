ابتزاز الإخوان واتفاق اليمن.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 16 فبراير/شباط، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: "صادات".. واجهة دفاعية لأنشطة أردوغان السرية، طلاب إيران يقودون حملة مقاطعة "مسرحية" الانتخابات، خبراء: أزمة ليبيا يشعلها السراج والإخوان بدعم تركي قطري، سياسيون تونسيون عن انسحاب الإخوان من حكومة الفخفاخ: "ابتزاز فاضح"، سياسة خالد بن سلمان: المليشيات الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار، إذاعة فرنسية تكشف عن تفاصيل انتهاك تركيا حظر الأسلحة في ليبيا، الأمم المتحدة تعلن اتفاقا يمنيا على أول عملية تبادل للأسرى.

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كما تطالعون أيضا: نتنياهو: فريق إسرائيلي أمريكي لضم غور الأردن وأراض بالضفة، الأمم المتحدة: حظر السلاح على ليبيا "أصبح مزحة"، رئيس أوكرانيا بـ"مؤتمر ميونيخ": علينا تجاوز "محاكمة ترامب"، رقاش يؤكد أهمية الدور العربي في حل أزمة ليبيا، العراق وقبرص يبحثان تفعيل التشاور السياسي على هامش "ميونيخ"، ألمانيا: محادثات العملية السياسية بشأن ليبيا قبل نهاية فبراير، زعيم المعارضة بجنوب السودان يرفض تقليص ولايات البلاد.

واقتصاديا تجدون: انهيار أرباح "صناعات قطر" تحت ضغوط الضعف العام، اقتصاد العالم في خطر.. "النقد الدولي" يحذر من بطء هذه الإجراءات، فيروس كورونا يهبط بإنتاج "أوبك" في يناير، الريال الإيراني يسجل أكبر انهيار أمام الدولار منذ 9 شهور، رئيسة صندوق النقد: إكسبو 2020 دبي دفعة قوية لاقتصاد الإمارات، بورصة قطر تواصل منحنى الهبوط أولى جلسات الأسبوع، بعد شهر من اكتشاف كورونا.. ركود اقتصادي بكوريا الجنوبية.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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