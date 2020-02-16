الأمن العراقي يعتقل 7 دواعش جنوب الموصل

أعلنت السلطات العراقية، مساء الأحد، اعتقال 7 إرهابيين من تنظيم داعش، جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من إعلام شرطة نينوى إنه "تم إلقاء القبض عليهم في نقطة تفتيش النصر عند المدخل الجنوبي لمدينة الموصل التي تبعد 400 كلم شمال بغداد".

من جهة أخرى، قال المصدر إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم الأحد، منزل رجل وزوجته يعملان في سلك الشرطة في ناحية بادوش/25كم شمال غرب الموصل، وقاموا بنحرهما قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

يأتي ذلك فيما أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) السبت، عزم الحلف مواصلة المعركة ضد التنظيم الإرهابي في العراق، كاشفا عن خطط لتوسيع مهامه التدريبية.

وأُوقفت أنشطة الحلف في العراق مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد مليشيات فيلق القدس قاسم سليماني.

وصوت البرلمان العراقي مؤخرا على قرار يطالب برحيل القوات الأجنبية، لكن بغداد سمحت منذ ذلك باستئناف مهمة التحالف الدولي ضد داعش، التي اعتبرت أنها مقبولة أكثر من بعض أنشطة التدريب التي يقوم بها.