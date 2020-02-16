شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 نشر نشطاء سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه سعوديا في العقد الثالث من العمر، اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق بمحافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطلق النار ”وافد من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصور يظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“. وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.

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