قرقاش يؤكد موقف الإمارات الداعم للحل السياسي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - وكالات

‏‎أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، موقف بلاده الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية.



وثمن قرقاش الجهود الألمانية عبر مسار برلين و اعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد قرقاش في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ - على أن " استمرار الحوار و التواصل بين الأطراف الليبية و التي تشمل الحكومة و مجلس النواب و الجيش الوطني و برعاية الأمم المتحدة غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة".

Advertisements

وأوضح قرقاش أن " الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار و مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملا أساسيا لاستئناف مسار العملية السياسية" مؤكدا ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة و الإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.

و عبر في مداخلته عن قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية و انتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية.

و أكد الوزير الاماراتي دعم بلاده لجهود الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية معربا عن الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية بـ" خطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

‏‎و شدد قرقاش على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية و جادة تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي".