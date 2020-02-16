ألمانيا ترفع الحجر الصحي عن المجموعة العائدة من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

رفعت السلطات الألمانية الحجر الصحي، الذي جرى إعداده لإيواء المجموعة العائدة من الصين تخوفا من إصابة أحدهم بعدوى فيروس كورونا.



وأعربت الطالبة الجامعية ان-صوفي موكسفلت، عن ارتياحها بعد انتهاء فترة احتجازها لمدة أسبوعين في الحجر الصحي، الذي نظمته السلطات في ألمانيا للمجموعة التي ضمت نحو 120 شخصا.

وفي أعقاب مغادرتها للحجر الصحي المقام في إحدى ثكنات الجيش الألماني في ولاية راينلاند-بفالتس، صرحت موكسفلت 22 عاما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بقولها: أنا مسرورة، بخروجي الآن بالرغم من أن الأمر لم يكن سيئا، فالرعاية كانت جيدة بحق.

وأضافت، أن الأمر الصعب كان هو الشعور بأنك محتجز بعض الشيء" لمدة نحو 14 يوما، وإذا أراد المرء الخروج فلا يُسْمَح له إلا بالتجول حول الثكنة، فصار المرء في وقت ما يعرف كل عشبة، ويتحول هذا الشعور بعد بعض الوقت إلى شعور مضحك بعض الشيء.

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وذكرت موكسفلت، التي رافقها أبواها في رحلة العودة إلى بيتها، أن موظفي الرعاية التابعين للصليب الأحمر الألماني بذلوا جهدا هائلا.

وتابعت موكسفلت: كنا نلعب ألعابا من بينها تنس الطاولة والبلياردو وكرة الريشة، فقد كان بالإمكان أن يشغل المرء نفسه بشيء، كما كان بإمكان الأطفال أن يفعلوا الكثير من الأشياء، وقالت: إنها ربما شعرت بشيء من الحزن بعد بعض الوقت لأنها اضطرت إلى قطع إقامتها في الصين، وأتمنى العودة في وقت ما.

كانت موكسفلت عادت مطلع الشهر الجاري بصحبة أكثر من 100 ألماني وذويهم من مدينة ووهان المتضررة على نحو خاص من وباء كورونا، إلى فرانكفورت، وتدرس موكسفلت تقنية المعلومات في مدينة روستوك، وكانت تعيش منذ سبتمبر الماضي في ووهان وكانت تعتزم البقاء هناك لفصلين دراسيين في الخارج.

وغادر العائدون من الصين اليوم الحجر الصحي بعد رفعه، وقد تم نقل الرجال والنساء والأطفال مع معارفهم على متن سيارات خاصة أو حافلات إلى نقطة تلاقي وسائل المواصلات.