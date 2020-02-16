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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى في قصف تركي غرب مدينة منبج السورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
قصفت الفصائل الموالية لتركيا، قرى الصيادة وعسلية وأم عدسة والفارات والدندنية وأم جلود الواقعة غرب مدينة منبج.
وشهدت تلك القرى حركة نزوح للمدنيين إلى مناطق مجاورة، وأسفر القصف عن خسائر مادية، كما أصيب 5 عناصر من قوات الجيش السوري، إثر القصف على نقاط تمركزهم هناك، وفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان.
وفى 14 فبراير الجارى أطلقت القوات التركية ثلاث قنابل مضيئة في قرية أم ورثة شمالي مدينة منبج.
وفي 13 فبراير قصفت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية الشيخ ناصر، قرية قورت ويران الواقعة جنوب غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
من جانبها، أحبطت قوات سوريا الديمقراطية في 4 فبراير، هجوما للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة الصيادة شمال غرب منبج، فيما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالأسلحة الثقيلة خط جبهة العريمة بمحيط قرية كورهيوك.
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