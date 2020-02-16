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وصول عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية الى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة حيث أعلن التحالف عن احتمالية وقوع اضرار جانبيه اثناء تنفيذ عملية بحث وانقاذ قتالي بموقع سقوط طائره التورنيدو. وتأتي هذه المبادرة الانسانية من التزام التحالف بدوره الانساني في التعامل مع الحوادث العرضيه والحالات الإنسانية.



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