اشار وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "قام بزيارة جيدة إلى ​السنغال​، والتقيت مع الرئيس ​ماكي سال​، في ​داكار​، وناقشنا طرق دعم العلاقات والتعاون بين البلدين"، مشيراً الى ان "يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين إلى نحو 60 عاما، ونسعى إلى تطويرها، لدعم ​السلام​ والأمن في ​أفريقيا​، خاصة أن السنغال تعد من أفضل شركاء ​واشنطن​ في أفريقيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: السنغال من أهم شركائنا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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