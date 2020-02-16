وزير خارجية فرنسا: نتوقع مفاوضات متوترة مع بريطانيا بمرحلة ما بعد بريكست

أعلن وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​ "أنّه يترقّب مفاوضات يشوبها التوتّر بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​بريطانيا​، حول العلاقة الّتي ستحكم مرحلة ما بعد "​بريكست​" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)".

ولفت في كلمة له خلال مشاركته في ​مؤتمر برلين​، إلى "أنّني أعتقد أنّ بشأن العلاقات التجاريّة أو آليّة العلاقات المستقبليّة، سنتناحر كثيرًا، لكن هذا جزء من المفاوضات، كل جهة ستدافع عن مصالحها"، معربًا عن الأمل أن "تستكمل المفاوضات في أسرع وقت حتّى لو كان ثمّة العديد من المسائل ولدينا بنود شاقة للتعامل معها، وأنا معني بأحد هذه البنود بشكل خاص الّذي هو مسألة الصيد البحري".

وكان لودريان قد حذّر في وقت سابق من أنّ "​فرنسا​ لن تساوم بشأن هذه المسألة في المفاوضات المقبلة مع لندن".