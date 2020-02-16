نتانياهو: الطيران الإسرائيلي بدأ التحليق في الأجواء السودانية

كشف رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، عن "بدء تحليق الطائرات التجارية الإسرائيلية في الأجواء ​السودان​ية، كنتيجة للقاء الذي عقده مع رئيس المجلس السيادي للسودان ​عبد الفتاح البرهان​"، موضحاً ان "التحليق من إسرائيل إلى ​أميركا الجنوبية​ أصبح أقل بنحو 3 ساعات الآن".

هذا وأعلنت ​الخرطوم​ في الخامس من شباط الحالي "إعطاء الموافقة المبدئية للطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق أراضيها".