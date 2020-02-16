نتانياهو: الطيران الإسرائيلي بدأ التحليق في الأجواء السودانية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن "بدء تحليق الطائرات التجارية الإسرائيلية في الأجواء السودانية، كنتيجة للقاء الذي عقده مع رئيس المجلس السيادي للسودان عبد الفتاح البرهان"، موضحاً ان "التحليق من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية أصبح أقل بنحو 3 ساعات الآن".
هذا وأعلنت الخرطوم في الخامس من شباط الحالي "إعطاء الموافقة المبدئية للطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق أراضيها".
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