بلومبرغ: سنهزم ترامب بانتخابات الرئاسة المقبلة لنعيد بناء أميركا معا

أكد الملياردير الأميركي مايك ​بلومبرغ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "سوف يهزم الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ونعيد بناء ​الولايات المتحدة الأميركية​ معا". هذا ويسعى بلومبرغ، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في ​الانتخابات الرئاسية​، التي تجرى العام الحالي، حيث يعد الاخير من أبرز منافسي ترامب، من الديمقراطيين، إضافة إلى السيناتور ​بيرني ساندرز​. إضغط للمزيد

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