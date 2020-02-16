قرقاش: استمرار الحوار بين القوى الليبية غاية في الأهمية لتحقيق الاستقرار

أعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الإماراتية ​أنور قرقاش​، ان "استمرار الحوار والتواصل بين القوى الليبية والتي تشمل ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ و​الجيش الوطني​ وبرعاية ​الأمم المتحدة​ غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة". وأوضح قرقاش أن "الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع القوى على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملا أساسياً لاستئناف مسار العملية السياسية"، مؤكدا "ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة"، معبراً عن "قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية".

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