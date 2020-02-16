أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، أن "مسؤولين في الدولة العبرية سيبدؤون الأسبوع القادم بالعمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان"، مؤكداً أنه "كلف هيئة الأمن القومي في إسرائيل بقيادة هذه "الخطوة التاريخية" بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد".
وشدد نتانياهو على أن إسرائيل حالياً "في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية، وانتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: شرعنا في التطبيع مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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