نتانياهو: شرعنا في التطبيع مع السودان

أعلن رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، أن "مسؤولين في ​الدولة​ العبرية سيبدؤون الأسبوع القادم بالعمل على بلورة خطة يكمن هدفها النهائي في إقامة علاقات دبلوماسية مع ​السودان​"، مؤكداً أنه "كلف هيئة ​الأمن​ القومي في إسرائيل بقيادة هذه "الخطوة التاريخية" بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد".

وشدد نتانياهو على أن إسرائيل حالياً "في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جداً من ​الدول العربية​ والإسلامية، وانتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه ​الشرق الأوسط​ وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".