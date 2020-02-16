الخارجية العراقية: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ خلال لقائه نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، على "ضرورة احترام سيادة العراق ودعم جهود الاستقرار في المنطقة"، مشددا على "رفض العراق للتصعيد والتلويح بخيار الحرب على الجارة إيران من قبل الجانب الأميركي"، مجددا "التزام ​بغداد​ بحماية ​البعثات الدبلوماسية​ وحرمة الدبلوماسيين".

وأوضح الحكيم "حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والابتعاد عن ​سياسة​ المحاور والنأي عن أي صراعات إقليمية ودولية"، داعيا إلى "استمرار الحوارات السياسية لتطوير العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية وتقارب المواقف تجاه القضايا المختلفة".