افرام: لبنان تأخر كثيراً في إعادة الهيكلة والمفاوضات على تسديد الدين

اعتبر النائب نعمة افرام، في حديث تلفزيوني، أن لبنان تأخر كثيراً في إعادة الهيكلة والمفاوضات على تسديد الدين، لافتاً إلى أن المفاوضات يجب أن تبدأ بأسرع وقت.
وفي حين أشار إفرام إلى أن كل ساعة لها قيمة اليوم، أوضح أن مصارف لبنانية اشترت، في الأسابيع الماضية، أكثر من 25 في المية من الإصدارات، وبالتالي هذا يعني أن لديهم الربع المعطل في مفاوضات إعادة هيكلة الدين، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل القيام بهذه الخطوة قبل اليوم.
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