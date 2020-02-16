نديم الجميل: حزب الله أول من أضر بالبلاد من خلال الحروب والإغتيالات والهيمنة على الدولة

أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، أنّ "حتمًا "حزب الله" أوّل من أضرّ بالبلاد: الحروب الّتي سبّبها وأتت بالدمار والخراب على لبنان (لو كنت أعلم)، الحروب المتنقلة ضدّ شعوب المنطقة، رعاية الإرهاب في العالم واستعمال السلاح في العاصمة بيروت (7 أيار)".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حتمًا لن ننسى اغتيال كبار السياسيّين اللبنانيّين، الهيمنة على الدولة وحماية الكارتيلات".
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