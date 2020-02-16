نديم الجميل: حزب الله أول من أضر بالبلاد من خلال الحروب والإغتيالات والهيمنة على الدولة

أكّد عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​نديم الجميل​، أنّ "حتمًا "​حزب الله​" أوّل من أضرّ بالبلاد: الحروب الّتي سبّبها وأتت بالدمار والخراب على لبنان (لو كنت أعلم)، الحروب المتنقلة ضدّ شعوب المنطقة، رعاية الإرهاب في العالم واستعمال ​السلاح​ في العاصمة ​بيروت​ (​7 أيار​)".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حتمًا لن ننسى اغتيال كبار السياسيّين اللبنانيّين، الهيمنة على الدولة وحماية الكارتيلات".