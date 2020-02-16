عقيص: حكومة من لون واحد يقابلها لجنة اقتصادية مشتركة لإيجاد الحلول

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "تتضح الخطة المرسومة، ​حكومة​ من لونٍ واحد تقبض على القرار السياسي يقابلها لجنة اقتصادية مشتركة من ​السلطة​ والمعارضة لإيجاد الحلول".

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