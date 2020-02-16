الأب مبارك: حلم البعض بإسقاط رئيس الجمهورية لن يتحقق ونريد من الحكومة انتشالنا من الأزمة

لفت الأب ​كميل مبارك​، تعيلقًا على الدعوة لتشكيل جبهة وطنيّة لإقالة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من قبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، إلى أنّه "كلّما أتى رئيس جمهورية، تنشأ خليّة تُطالب بإسقاطه، وهذا الأمر دائمًا يفشل".

وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على "أنّنا نطمئن الّذي يحلمون بهذا الأمر، أنّ هذا الحلم لن يتحقّق، وبدل الحلم بإسقاط رئيس أو حكومة أو مجلس نيابي، فليحلموا بالأمور الّتي تنقذ وطنًا. ليغيّروا لغتهم، وليستخدموا الكلام البنّاء لا الهدّام"، مركّزًا على أنّ "في السابق، كنّا نقول إنّ الحق مع هذا فريق، والخطأ مع ذاك الفريق، لكن اليوم كلّ الفرقاء معهم حق".

وأكّد مبارك أنّ "هذه ​الحكومة​ أمامها تحديات عدّة، أولّها التحديات الاقتصاديّة، وبعدها التحديات الدبلوماسيّة والعدليّة والسياسيّة. على هذه الحكومة أن تقوم بخطوات جبّارة بقوّة، وخطوات شفائيّة لازمة. لا نريد حكومة تدير الأزمة بل حكومة تنتشلنا منها". وأوضح "أنّنا نسير على حافة الهاوية، وأوّل هاجس يجب أن يهتمّ به المعنيّون هو الهاجس الاقتصادي". وأشار إلى أنّ "الحكومة مُلزَمة أن تأخذ خطوات اقتصاديّة سريعة ونافذة، ليشعر الناس بالثقة، لتعود بعدها ثقة المواطنين ب​المصارف​".