إصابات بحادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عاليه باتجاه صوفر

عَلِمت "​الخليج 365​" أنّ "​حادث سير​ وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام ​عاليه​ باتجاه صوفر، أدّى إلى سقوط إصابات، وقد حضر ​الصليب الأحمر​ إلى المكان"، لافتًا إلى أنّ "الحادث سبّب ازدحامًا كثيفًا للسير في المكان".

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