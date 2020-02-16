محمد سليمان: الحريري كشف فصول المعطلين والفاسدين

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في تصريح بعد جولة في مناطق وادي خالد والدريب والسهل ودير عمار، أن "ذكرى رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، كانت مناسبة لرسم خريطة طريق حدد فيها رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ سياسته المستقبلية، وكشف فيها فصول المعطلين والفاسدين، وأثبت أن خيار الوقوف مع الناس ووجعهم، هو أقوى من خيار التناحر والتعطيل. والأهم من هذا كله، هو إسقاط هذه التسوية التي لا عودة إليها، والتي أرادها الحريري للنهوض وأرادوها للاستئثار بالسلطة والتفرد، واليوم بتنا بحكومة من لون واحد، والمطلب الأهم منها هو وضع حد لهذه الضائقة الاقتصادية التي بات يعيشها كل لبناني".



وأسف لـ"الحالة التي وصلنا إليها على كل الصعد، وخصوصا المعيشية"، متسائلا عن "أسباب فقدان مادة الغاز في كل محافظة عكار"، ومطالبا ​وزارة الطاقة​ بـ"تحمل مسؤوليتها بتأمين هذه المادة، وكشف المسؤولين عن فقدانها". كما طالب وزارة الأقتصاد بـ"التشدد والمراقبة، خصوصا مع هذا الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية".

وأشار إلى أننا "اليوم في مرحلة دقيقة، تستوجب منا العمل بيد واحدة، والتكاتف لمساعدة أهلنا والوقوف إلى جانبهم".