علوش: تيار المستقبل يستعد لتشكيل جبهة معارضة واسعة برلمانياً وشعبياً

أعلن عضو "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، ان "التيار بزعامة رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ يستعد لتشكيل جبهة معارضة واسعة برلمانياً وشعبياً"، مشيراً الى ان "الرسالة واضحة في خطاب الحريري أن الأمور التي اتفق عليها بين الرئيسين لم تكن مطبقة، وشهوة ​جبران باسيل​ إلى الحكم وإلى التعطيل هي التي أدت إلى الانهيار المتدرج، كما وجه الحريري رسالة إلى "​حزب الله​" أعتبر فيها إن "الاصطفاف خارج الصف العربي مضر ب​لبنان​".

وأكد علوش في حديث لوكالة "​سبوتنيك​"، أن "المعارضة لا تعمل على إنجاح عمل الحكومة، وهدفها التصويب على الأخطاء وتستعد للحكم وهذا منطق الديمقراطية، الحكومة عليها أن تجد طريقة لتسيير أعمالها"، لافتاً الى ان "أي حكومة في ظل الوضع القائم في لبنان، بوجود الميليشيات المسلحة، والعداء مع الخارج، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم رغبة أي دولة في ​العالم​ أن تمد يد العون للمساعدة، لن تتمكن من علاج أي شيء، والمسألة الأساسية هي المسألة المالية ونقص السيولة في البلد، إذا لم تستطيع الحكومة أن تعالجها فالأمور ذاهبة إلى الانهيار الكامل، وان جبهة المعارضة يجب أن تكون مبنية على قواعد سياسية واقتصادية واضحة على مختلف المستويات، وقد تأخذ بعض الأسابيع لتنضج الأمور".